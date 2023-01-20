Супруга липецкого военнослужащего, мобилизованного в ходе СВО, обратилась за помощью в «РВК-Липецк». Марина живет в частном доме, воду в который из колодца качает насос. Водоподъемный агрегат вышел из строя, и своими силами решить проблему женщина не могла, раньше с этим справлялся муж.

После обследования старый насос специалисты признали неработоспособным, и компания приобрела и установила новый. «Мы всегда готовы поддержать семьи мобилизованных земляков, которые сейчас находятся в зоне СВО, это наш общий гражданский долг. К каждому вопросу подходим индивидуально и стараемся решить его в сжатые сроки. Кому-то уже помогли, еще часть заявок ждет выполнения. Так, в ближайшее время одной семье мобилизованного проведем водопровод в дом, другой поможем заменить изношенные коммуникации», – рассказал генеральный директор «РВК-Липецк» Александр Шачнев.

По поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова семьи мобилизованных получают помощь не только в виде выплат и льгот. Починить крышу, привезти продукты, помочь с ремонтом – по любым вопросам семьи защитников могут обратиться к главам районов, которые должны помочь. «Семьи наших мобилизованных могут быть уверены, что к ним всегда придут на помощь. Держу это на личном контроле», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.