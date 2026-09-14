Рецепт простой: песок и соль

Не за горами наступление зимы, и добринские коммунальщики активно к ней готовятся.

По словам директора МБУ Добринское» Юрия Боженко, на данный момент работники коммунальной службы завершают приготовление песко-соляной смеси, которая зимой будет использоваться для посыпки дорог в населённых пунктах Добринского территориального отдела. Уже удалось замесить порядка 1000 кубических метров ПСС. Остаётся приготовить ещё примерно 200 кубов песко-соляной смеси.

Как говорит Юрий Николаевич, такого объёма противогололедного материала вполне хватит коммунальщикам для работы даже в условиях суровой зимы. К тому же после прошлого сезона у коммунальщиков остался небольшой остаток ПСС.

Из техники в зимний период будут работать 4 трактора МТЗ, 1 МТЗ-320,4 для расчистки и посыпки тротуаров, 1 комбинированная дорожная машина, 2 автогрейдера, плюс экскаватор и погрузчик. Предстоящая зима может показать свой суровый характер, но добринские коммунальщики к ней готовы.