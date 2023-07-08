Кругом цветы

У каждой семейной пары свое представление о счастье. Но в одном, думается, сойдутся все: домашний уют, аромат вкусной выпечки и детские голоса (сначала сыновей и дочек, а потом внуков) — вот без чего трудно себе представить семейный очаг, о котором все мечтают. У супругов Глазьевых из Средней Матренки все это имеется в наличии.

Их дом на улице Зеленой многое может рассказать о своих хозяевах. Первое, что бросается в глаза, — невероятное количество цветов. Они здесь растут повсюду: в плошках, на клумбах, в плетеной корзинке и даже в … галошах главы семьи (их супруга долго у него выпрашивала, чтобы реализовать свою творческую фантазию). А посреди этого благоухающего великолепия зона отдыха: качели, уютная беседка для чаепитий и застолий на свежем воздухе, рядом с ней поленница дров, мангал и казан…

С внучкой Настей, приехавшей к бабушке с дедушкой на каникулы.

Сразу становится понятно, что здесь живет трудолюбивая, гостеприимная и очень дружная семья.

Повар 6 разряда

Совсем недавно, 2 июня, Виктор Евгеньевич и Антонина Алексеевна Глазьевы отметили 35-ю годовщину брака. Пышного торжества по этому поводу не устраивали, но стол ломился от яств, впрочем, как и всегда в этом доме. И не удивительно: хозяйка — профессиональный повар.

Антонина Глазьева готовит блюда для сельских праздников.

О другой специальности Тоня в молодости и не мечтала, ей всегда нравилось что-нибудь стряпать. Она родилась в д. Пучковке, что неподалеку от Средней Матренки.

Мама, как и все деревенские женщины, готовила дочку к будущей семейной жизни: учила печь блины, оладьи, варить щи… Простые, казалось бы, блюда у Тони получались очень-очень вкусными.

После восьмого класса девушка уехала учиться в Липецкое кулинарное училище, по окончании которого ее направили работать в г. Усмань в кафе «Звездочка».

Затем было замужество, рождение детей и возвращение на малую родину.

Когда пришло время выходить из декретного отпуска, ее мама отправилась к председателю колхоза имени Чапаева Александру Ефимовичу Глазьеву хлопотать за свою стеснительную дочку насчет работы.

— Вы чего, Елена Петровна? — удивился тот. — Пусть Антонина сама придет, поговорим…

В присутствии молодого специалиста Александр Ефимович позвонил директору Среднематренской школы М.Н. Оводковой.

— Мария Николаевна, вам повар нужен?

— Да, но только квалифицированный.

— Есть у нас такой.

Так определилась дальнейшая судьба Антонины Алексеевны. В школе она проработала 25 лет. Была поваром шестого разряда (самого высокого в ее профессии), шеф-поваром. Как правило, обладатель такого поварского разряда — мастер своего дела, который умеет готовить абсолютно любые виды блюд, знает секреты в приготовлении сложных рецептов.

А.А. Глазьева много раз награждалась за свою работу грамотами, в том числе и областными, ее портрет был помещен на Доску почета.

А когда в Добринский район приезжали различные делегации по линии отдела образования, то гостей привозили кормить в столовую Среднематренской школы, зная, что приготовленные блюда и сервировка стола — все будет на высшем уровне.

Но больше всего повезло среднематренским ребятишкам, которые по сей день вспоминают вкуснейшие котлетки и борщи, приготовленные Антониной Алексеевной, и говорят ей спасибо.

После ухода из школы А.А. Глазьева еще десять лет готовила для работников местного сельхозпредприятия. Сейчас на заслуженном отдыхе, но дома не сидит. Возглавляет при местном женсовете клуб «Вкусняшка», где делится с односельчанками секретами кулинарного мастерства, проводит для них мастер-классы.

— Антонина Алексеевна выручает нас на всех крупных мероприятиях, где нужно приготовить угощение, — добавляет глава Среднематренского сельского поселения Нина Александровна Гущина. — Печет пироги для праздников, готовит солдатскую кашу на 9 Мая… А еще активно участвует в различных спортивных состязаниях, которые мы проводим среди людей «серебряного» возраста.

Быть за мужем

Антонина с Виктором поженились, когда она осталась вдовой с двумя детьми на руках. Потом у них родилась еще одна дочка. Сейчас у Глазьевых уже семеро внуков.

Родители гордятся успехами детей. Все имеют высшее образование и достойную работу: Евгения — директор хлебозавода в Данкове, Сергей возглавляет молочный комбинат в Курской области, Алексей — начальник отдела по эксплуатации в крупном магазине г. Липецка.

К родителям в силу занятости приезжают не часто, а вот внуки с удовольствием гостят на каникулах у бабушки с дедушкой. Здесь они чувствуют себя самыми любимыми. А уж сколько вкусняшек для них приготовят!

Супруг у Антонины Алексеевны под стать ей достался, тоже любит и умеет готовить. Всегда готов подменить на кухне жену. Признается, что только за выпечку не берется, это ее епархия. Кулинарные навыки Виктора Евгеньевича проявились в армии, когда на полевых учениях ребятам приходилось самим себе еду варить.

— А какую картошечку вкусную жарит! — восхищается мужем Антонина Алексеевна. — У меня такая ни за что не получится.

Глазьевы не только в вопросах кулинарии сходятся. За тридцать с лишним лет совместной жизни хорошо изучили характер и привычки друг друга. Оба любят принимать гостей, накрывают для них щедрый стол.

— В прошлом году ко мне приезжал из Магадана одноклассник и друг детства Юра Похлебин, с которым не виделись сорок лет, — продолжает Виктор Евгеньевич. — Ему так у нас понравилось, что собирается к нам теперь уже с женой. Мы хорошим людям всегда рады.

Наши герои не привыкли выставлять свои чувства напоказ. Их бережное отношение друг к другу говорит само за себя. Уйдя на пенсию, решили сократить подворье: держат только домашнюю птицу. А на огороде сажают все, что и раньше, но в меньшем размере.

Как-то Антонина Алексеевна поехала с детьми на юг. Наготовила своему Виктору еды про запас, хотя он и возмущался: «Что я сам себе обед не сварю?». Очень переживала за свои клумбы: не засохли бы.

Возвращается через десять дней, а они вовсю благоухают. В доме — чистота идеальная, а в вазочке на столе букетик любимых цветов стоит… Что еще нужно для женского счастья?