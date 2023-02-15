Гастрономический путеводитель по Липецкой области «Земля в цвету» оценили эксперты, шефы, гастрожурналисты и фуд-блогеры. Издание вышло в конце прошлого года. Над путеводителем работала профессиональная команда: шеф-повара Роман Захаров (природный парк чудес «Кудыкина гора») и Александр Богданов (Санкт-Петербург, отель «Гельвеция» 5*), а также журналист Марина Миронова и фуд-фотограф Виктория Дим.

Они исследовали кулинарные традиции, географию и историю Липецкой области. Беседовали с местными жителями, искали старинные семейные рецепты. Переосмысливали их, трансформируя в современные авторские блюда. Авторы книги собирали в полях дикий тёрн и превращали его в маслины. Обнаружили столетние живые закваски, на основе которых местные жители делают изумительный белый квас. Спускались в монастырские подвалы, чтобы попробовать квашенную в бочках капусту, сделанную по рецептам позапрошлого века. Учились вертеть гончарный круг и ворочать ухватом чугунки в печи. Гостили в дворянских усадьбах, где чаевничали с правнуком Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского и ели фирменный пирог жены Льва Толстого Софьи Андреевны.

«Книга «Земля в цвету» передает с помощью рецептов и блюд не только вкус, но и эмоции, знания, опыт, который можно получить, путешествуя по Липецкой области. У региона хорошие возможности для развития гастрономического туризма. Мы поддерживаем это направление», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.

Липецкие рестораторы решили использовать путеводитель «Земля в цвету» как книгу рецептов для фирменных блюд. Об этом они рассказали представителям Центра развития культуры и туризма во время круглого стола в управлении потребительского рынка. По итогам встречи достигнуты договоренности с большинством участников. Одни рестораны будут постепенно включать в меню те рецепты, которые соответствуют их концепции. Другие – станут следовать принципу локаворства, когда для приготовления блюд используют исключительно местные продукты.

«В книге собраны уникальные рецепты! Эти блюда обязательно должны попробовать туристы, посещающие наши кафе и рестораны», – отмечает начальник управления культуры и туризма Липецкой области Ирина Кремнева.