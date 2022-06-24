Сегодня в Липецкой области ЕГЭ по географии сдают 8 человек, по литературе — 23, иностранным языкам (устная часть) – 26 участников.

В основном это выпускники прошлых лет и те, кто пропустил экзамены в основной период по уважительной причине. Для сдачи ЕГЭ организован 1 пункт проведения экзаменов.

Напомним, что для выпускников, которые не смогут получить удовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам, либо пропустят их по уважительным причинам, подтвержденным документально, расписанием ЕГЭ-2022 предусмотрен также дополнительный период: с 5 по 20 сентября для них пройдут экзамены по русскому языку и базовой математике.