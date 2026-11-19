Вчера в Добринском округе выпал первый достаточно сильный в этом году снег, накрыв белым покрывалом улицы и дороги наших населённых пунктов. Одновременно с этим добавилось работы добринским коммунальщикам и дорожникам.

Как рассказал корреспонденту «ДВ» и.о. директора МБУ «Добринское» Николай Тикунов, его работники следили за прогнозом синоптиков и погодной обстановкой. И как только снегопад усилился, они в 5 часов утра приступили к загрузке песко-соляной смеси в бункер комбинированной дорожной машины, которая вышла на обработку центральных дорог посёлка. На 9 часов утра уже было израсходовано 30 тонн противогололёдного материала.

— Мы будем наблюдать за тем, — говорит Николай Андреевич, — как отработает разбросанная песко-соляная смесь и, если это потребуется, проведём повторную обработку дорог. Аналогичные мероприятия будут проведены и на дорогах других населённых пунктов Добринского территориального отдела.

Мониторят погодные условия и в Добринском участке АО «Липецкдоравтоцентр». По словам его руководителя Сергея Гаршина, после начала снегопада на различные направления Добринского округа в 6.30 утра было выпущено 3 КДМ, гружёные песко-соляной смесью. Еще одна комбинированная дорожная машина должна была в среду пополнить арсенал дорожной техники, борющейся со снегом. Также был задействован погрузчик. Как заверил Сергей Валентинович, в его организации также следят за погодной обстановкой в реальном режиме и в случае её ухудшения готовы направить на расчистку дорог ещё 2 трактора МТЗ с отвалами.

Мы попросили прокомментировать ситуацию с аварийностью на дорогах Добринского округа в связи с первым снегопадом отделение Госавтоинспекции ОМВД России «Добринский». Там нам сообщили, что по состоянию на 9 утра, на дорогах муниципалитета дорожно-транспортных происшествий, к счастью, зарегистрировано не было.

Но тем не менее, дорожные полицейские призвали всех автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения и учитывать стиль вождения во время зимнего периода.