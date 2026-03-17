Режим повышенной готовности в связи с возможным паводком введён в Липецкой области

В связи с установившейся высокой среднесуточной температурой и активным снеготаянием на территории Липецкой области введён режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Артамонов.

Установлен региональный уровень реагирования. К проведению превентивных мероприятий привлекаются силы и средства Липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Специалисты областной противопожарной спасательной службы приступили к авиационной разведке паводкоопасных участков с использованием беспилотных летательных аппаратов. Министерству транспорта и дорожного хозяйства поручено совместно с главами муниципалитетов при необходимости вводить временные ограничения движения на дорогах и мостах, а также организовывать объездные маршруты.

Главам городских и муниципальных округов рекомендовано организовать работу временных гидропостов для мониторинга уровня воды в реках с передачей данных каждые два часа; проверить готовность ливневых канализаций и водоотводных сооружений, при необходимости расчистить русла рек и дренажные системы; в зонах возможного подтопления при необходимости провести работу по искусственному повышению поверхности территории.