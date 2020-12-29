В Липецкой области внесены очередные изменения в “антиковидное” постановление.

Для граждан в возрасте 65 лет и старше в который уже раз продляют режим самоизоляции, на сей раз – до 13 января 2021 года включительно.

Липчанам указанной возрастной категории нельзя выходить из дома. Исключением могут служить:

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам (сотрудникам) органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также гражданам, определенным решением оперштаба.

В соответствии с постановлением Администрации Липецкой области «О внесении изменений в постановление Администрации Липецкой области от 26.03.2020 № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области» от 29.12.2020 № 725 в период с 31.12.2020 по 13.01.2021 работникам, возраст которых на дату начала указанного периода составляет не менее 65 полных лет, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, предоставлено право получения пособия по временной нетрудоспособности.

Временный порядок дистанционного оформления больничных для данной категории застрахованных лиц в указанный период аналогичен тому, что действовал в период с 17.12.2020 по 30.12.2020. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направят в Фонд социального страхования.

Информацию по вопросам направления реестров можно получить по телефонам: 23-94-32, 23-94-33.

Предприятиям и организациям, зарегистрированным в районах области, для получения информации следует обращаться к специалистам-уполномоченным своих районов. Контактные номера телефонов размещены на сайте регионального отделения www.r48.fss.ru.