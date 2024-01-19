Режиссёр фильма «Небо» провёл творческую встречу в день Липецкой области на выставке «Россия» на ВДНХ. Встреча прошла в музее кино. Игорь Копылов посвятил картину подвигу липецкого военного лётчика Олега Пешкова. Перед показом фильма автор рассказал зрителям о том, как он создавался. Съёмки велись в течение 70 дней в Сирии и Крыму. И самой сложной задачей для команды оказалась съёмка полётов самолёта.

«На кадрах вы видите военную технику – это всё настоящие самолёты. Мы снимали реальную боевую технику на земле и во время взлётов. А в небе она рисованная», – рассказал Игорь Копылов.

Для того, чтобы графика была максимально правдоподобной, техническое решение съёмочной команде предложили сами лётчики. Они загрузили на боевой тренажёр данные с самолёта Олега Пешкова и построили такой же маршрут, поэтому самолёт в кадре ведёт себя ровно так, как это было в реальности. Творческая встреча закончилась просмотром фильма. «Мы стараемся воспитывать молодое поколение на героизме и подвигах соотечественников и земляков. Фильм «Небо» о летчике, который жил и служил в нашем городе, и, думаю, что именно сегодня всем особенно важно знать правду о событиях, которым посвящена картина. Историческая память – мощный ресурс патриотического и гражданского развития, ценностная основа национального самосознания и сплоченности россиян», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.