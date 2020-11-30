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Резидент Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» построит завод по производству кормовой муки и животного жира

45 минут назад
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Компания «АСК» увеличивает объём заявленных ранее инвестиций с 1,27 млрд до 2,1 млрд рублей. Инвестор построит на территории Елецкого участка ОЭЗ «Липецк» завод по производству кормовой муки и животного жира. Это будет современное, технически оснащённое и экологически чистое в своем сегменте производство.

«В особой экономической зоне «Липецк» сформирована благоприятная основа для успешной реализации инвестиционных проектов, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Мы открыты для сотрудничества . Нам интересно сотрудничество с компаниями, предлагающими самые разные проекты».

На сегодняшний день утверждён график запуска проекта. Старт строительства запланирован на март 2021 года. Ввод в эксплуатацию и коммерческий выпуск продукции – на второй квартал 2022 года.

Для оснащения завода высокотехнологичным оборудованием заключён контракт и осуществлён первый платёж крупному европейскому поставщику. На данный момент ведётся разработка проектной документации, открыт набор персонала на основные должности. Всего на предприятии будет создано более ста рабочих мест.

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