Ведущий российский производитель самоклеящихся материалов промышленного назначения «ЛИКК» выпускает более 60 видов продукции, которая успешно заменяет аналогичную из Европы, США и Китая. Предприятие – резидент липецкого Технопарка с 2019 года.

В Технопарке у компании две площадки – по производству высокотемпературных самоклеящихся материалов и изготовлению многослойных липких ковриков. Предприятие успешно реализует свою продукцию. Это клейкие ленты на основе алюминиевой фольги, армированные, клеепереносящие, двусторонние самоклеящиеся и другие. Кроме того, резидент разрабатывает и выпускает специальные ленты с индивидуальными свойствами под заказ. Среди постоянных клиентов – свыше 1200 компаний из России, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. У компании есть хорошо оснащённая лаборатория для контроля качества на соответствие ведущим международным стандартам, сообщает пресс-служба липецкой мэрии.

«Технопарк предоставил нам комфортные условия для старта – готовые помещения со всеми необходимыми коммуникациями по льготной цене. Мы этим воспользовались, и сейчас оба проекта успешно работают и масштабируются», – подчеркнул Константин Мелешко.

Сегодня Технопарк объединяет более 30 экспериментальных и производственных предприятий, которые помимо основных процессов проводят исследования и разрабатывают новые продукты. Среди резидентов – ремесленники, IT-специалисты, производители уникальных деталей для тяжёлой промышленности, эксперты в сфере утилизации отходов.

«Сегодня у местных компаний много возможностей для развития. Мы видим интересные разработки и проекты, оказываем поддержку, помогаем выстраивать кооперационные цепочки. Особое внимание оказывается импортозамещающим производствам, от которых завит экономическая и продовольственная безопасность региона и страны», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.