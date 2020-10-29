Резидент ОЭЗ «Липецк» будет производить воздушные конденсаторы и драйкулеры

Резидент особой экономической зоны «Липецк» компания «СЭСТ-ЛЮВЭ» приступает к производству воздушных конденсаторов и драйкулеров ЛЮ-ВЭ длиной до 13,5 метра. Это значительный шаг в сторону импортозамещения иностранной продукции, который позволит создать более 30 дополнительных рабочих мест к уже 250 существующим. Объем инвестиций в проект составит на первом этапе около 1,5 млн евро, а общий объем инвестиций превысит 3 млн. евро.

Воздушные конденсаторы и сухие градирни (драйкулеры) применяются для промышленных холодильных установок и в проектах промышленного кондиционирования. Линия по производству конденсаторов и драйкулеров на липецком заводе итальянской компании ЛЮ-ВЭ С.П.А. в России в дополнение к существующим линиям по производству коммерческих и промышленных воздухоохладителей позволит полностью закрыть потребность в воздушных теплообменниках, произведенных в России, для любого холодильного объекта.

Завод СЭСТ-ЛЮВЭ основан в 2007 году и производит воздушное теплообменное оборудование для транспортного, торгового, коммерческого и промышленного холода и процессов охлаждения, а также для промышленного кондиционирования воздуха (обогрева и охлаждения). Предприятие входит в международную группу LU-VE и находится в федеральной особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Липецк».

Благодаря инвестициям и постоянной востребованности продукции на рынке предприятие расширяется и увеличивает ассортимент. На начало 2020 года компания насчитывает более 250 сотрудников, 15 тысяч квадратных метров производственных площадей, годовая выручка превышает 1,6 млрд рублей.

«В особой экономической зоне «Липецк» сформирована благоприятная основа для успешной реализации инвестиционных проектов, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы постоянно нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы и инструменты поддержки инвестиций».