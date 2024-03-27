Компания «Престорусь» расширяет производство в особой экономической зоне «Липецк» запуском нового цеха по выпуску инновационной геомембраны и запускает переработку вторсырья. Предприятие специализируется на выпуске геосинтетических материалов. Их используют в дорожном строительстве, сельском хозяйстве и нефтегазовой промышленности.

Георешётки помогают удерживать грунт, песок и щебень на откосах и склонах и при больших нагрузках могут служить 50 лет. Они защищают откосы насыпей и выемок от эрозии. Липецкая продукция использовалась при строительстве газопровода «Сила Сибири» и скоростной федеральной трассы М-12 «Восток».

На новом производстве «Престорусь» планирует перерабатывать излишки продукции и отсортированные твёрдые бытовые отходы в гранулы. Полученные гранулы будут использовать для изготовления новой георешётки.

В компании также собираются производить геомембрану. Материал используют при строительстве искусственных водоёмов и полигонов твёрдых бытовых отходов. Оба проекта потребуют установки высокотехнологичного модифицированного оборудования. Будет создано порядка 35 рабочих мест.

«Особая экономическая зона «Липецк» развивается, приходят новые резиденты, расширяются уже имеющиеся предприятия, запускаются импортозамещающие производства. Площадка остаётся привлекательной для инвесторов», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.