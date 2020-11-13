Резидент ОЭЗ «Липецк» подарил 850 многоразовых масок школьникам региона

Один из наиболее активных резидентов особой экономической зоны «Липецк» по предотвращению распространения коронавирусной инфекции компания «Бекарт Липецк» установила в школах села Казинка, поселков Новая Жизнь и Дачный – локтевые санитайзеры с дезинфицирующими средствами. Кроме того, волонтеры компании подарили школьникам около 850 масок.

«Безопасность – превыше всего, – подчеркнул генеральный директор ООО «Бекарт Липецк» Эрвин Локере. Мы уделяем особое внимание профилактическим мерам на предприятии, носим маски и перчатки в местах скопления людей, а также хотим обезопасить наших детей. Только действуя вместе, мы сможем победить пандемию!»

Сотрудники завода одними из первых в регионе начали активную работу по профилактике коронавируса. На заводе налажено производство дезинфицируещего средства для обеззараживания рук, в каждом рабочем блоке установлены локтевые дозаторы. Кроме того, с апреля этого года здесь шьют многоразовые маски, и затем их бесплатно распространяют. А в поликлиниках и медицинских пунктах Казинки, Матырского, Дачного и города Грязи установлены защитные экраны для минимального контакта между медицинскими работниками и посетителями.

«В условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции поддержка региона социально ответственным бизнесом особенно важна. Деловое сообщество Липецкой области активно подключилось к обеспечению региона необходимым оборудованием и расходными материалами. Спасибо за помощь в это сложное для всех нас время», – поблагодарил представителей бизнеса Игорь Артамонов.