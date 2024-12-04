Компания «СЭСТ-ЛЮВЭ», производитель промышленного теплообменного оборудования, презентовала новый агрегат – комбинированную адиабатическую систему EMERITUS®. Это инновационное решение для промышленных кондиционеров. Особый механизм приводит к охлаждающему эффекту за счет расширения газов или испарения воды. Устройство предназначено в основном для объектов и зданий в регионах с жарким климатом. Система способствует охлаждению помещений без лишних энергозатрат, производительность такой аппаратуры увеличена на 40%. Кондиционеры и охладители, оснащенные адиабатической системой, выдают максимальную мощность при минимальном потреблении.

Разработка запатентована, а выпуск агрегатов налажен на единственном заводе, расположенном на Грязинской площадке ОЭЗ «Липецк». В 2025 году здесь планируют изготовить 50 таких агрегатов, заказы на них уже поступают. Завод «СЭСТ-ЛЮВЭ» – один из крупнейших в России в своей сфере деятельности. Предприятие выпускает более 350 тыс. теплообменных единиц. Это воздухоохладители, конденсаторы и драйкулеры. Продукция компании применяется в торговых и деловых центрах, на производстве продуктов питания, складах, конькобежных аренах, во дворцах спорта, в центрах обработки данных, медицинских учреждениях.

«Налаживание выпуска продукции, которую раньше можно было приобрести только за рубежом, – важный шаг к достижению технологического суверенитета страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.