Резидент ОЭЗ «Липецк» «Семенной завод КВС» получил высокую оценку Федерального центра компетенций по итогам участия в нацпроекте «Производительность труда». Предприятие увеличило выработку на 10,3% и на 50% сократило процессы обработки и упаковки семян сахарной свеклы. Это стало возможным за счет внедрения производственного анализа, оценки работы эффективности оборудования, организации автономного обслуживания на всех участках, внедрения цеховых информационных стендов с аналитикой выполнения плана и причин отклонения от него, утверждения методики решения проблем по качеству.

Реальный экономический эффект от участия в проекте составил 10,3 млн рублей, а соответствие стандартам эталона развития производственной системы достигло 89,7%. Это топ-3 среди Региональных центров компетенций всех субъектов РФ за весь период действия национального проекта.

«Команда предприятия отлично справилась с поставленной задачей по бережливому производству, продемонстрировала высокий уровень знаний и показала реальные изменения в деятельности предприятия», – оценил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.