Промежуточные итоги реализации национального проекта «Производительность труда» подведены на предприятии «Опалубочные системы». С конца марта компания совершенствовала свои процессы производства в тесном сотрудничестве с экспертами центра компетенций Липецкой области. За этот период были успешно внедрены инструменты бережливого производства в выбранный производственный поток.

За основу был взят процесс оптимизации производства крупно-щитовой опалубки ЩЛ 3,0 × 1,2. В результате время протекания процесса снизилось на 11%; увеличилась выработка на 13%; уменьшилось количество запасов заготовок на 18%; оборачиваемость запасов сократилась на 17%.

На территории Липецкой области национальный проект «Производительности труда» реализуется с 2019 года. На данный момент 62 предприятия региона являются участниками нацпроекта (обрабатывающие производства – 27 соглашений, сельское хозяйство и пищевая промышленность – 25, строительство – 6, транспорт и логистика – 2, ЖКХ – 2). Региональный центр компетенций Липецкой области стабильно выполняет план по показателям: обучено 416 (при плане 230) человек, создано 18 потоков-образцов (план 13), показатель удовлетворённости предприятий достиг 90% (план 60%).

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчёркивал, что липецкие компании должны повышать свою производительность, улучшать условия работы людей и увеличивать заработную плату. «Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан», – отмечает Игорь Артамонов.

По результатам на предприятиях, реализующих мероприятия национального проекта под руководством АНО «РЦК» Липецкой области, в среднем незавершенное производство сократилось на 55%, время протекания процесса – на 56%, а выработка продукции увеличилась в среднем на 20%.