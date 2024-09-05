Фонд развития промышленности Липецкой области совместно с федеральным Фондом поддержит инвестиционный проект компании АО «АПЛАСТ» по созданию на территории особой экономической зоны «Липецк» нового высокотехнологичного производства напорных и безнапорных труб НПВХ под брендом Aquaviva. Объем производства – 3000 тонн в год. Продукция не уступает по качеству иностранным аналогам. Сам проект имеет высокий потенциал импортозамещения.

Общий объем инвестиций составит 250 млн рублей, из которых 108,2 млн рублей будут предоставлены Фондами развития промышленности на закупку нового высокотехнологичного оборудования. Организация нового производства позволит создать 44 новых рабочих места.

«Липецкая область входит в десятку регионов с самым благоприятным инвестиционным климатом. Только за пять лет в регионе открылось 45 новых производств, создано 10 тысяч рабочих мест. Привлекательные условия для инвесторов позволяют реализовывать стратегию ипортозамещения и промышленного суверенитета страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.