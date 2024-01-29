Новая технологическая линия по производству жидких препаратов запущена в ОЭЗ «Липецк» на заводе «Шанс Энтерпрайз». Он входит в число самых современных в России и крупнейших в Европе предприятий по выпуску химических средств защиты растений и других агрохимических продуктов

Теперь глифосат- и дикватсодержащие препараты ГК «Шанс» производятся в отдельном цехе. «Продукция фасуется в десяти- и двадцатилитровые канистры. Десятилитровая тара уже производилась на заводе, а для производства канистр большего объема была закуплена и установлена вторая экструзионно-выдувная машина одного из ведущих немецких производителей. В этом сезоне на новой линии завода планируется выпустить несколько миллионов литров самых востребованных у аграриев препаратов», – рассказали в ОЭЗ «Липецк».

«Современные производственные технологии и новые материалы перспективны и всегда крайне востребованы во всех производственных сферах, играющих существенную роль в экономическом развитии страны, – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы стремимся развивать в регионе именно такие направления, при этом уделяя приоритетное внимание инфраструктуре и опережающему созданию мощностей. Благодаря усилиям команды особой экономической зоны «Липецк» эта промышленная площадка в полной мере отвечает глобальным экономическим вызовам, в том числе обеспечению импортонезависимости, и считается одной из лучших в стране, занимая в различных рейтингах лидирующие строчки».