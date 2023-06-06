Представители трех резидентов елецкого участка ОЭЗ «Липецк» рассказали о своих проектах на Форуме малого и среднего предпринимательства в Елецком районе. В настоящее время на этой территории зарегистрировано 14 компаний с мировым именем, деятельность которых в основном связана с сельскохозяйственной отраслью.

Завод «Шанс Энтерпрайз» по производству средств защиты растений начал свою работу в 2020 году. На сегодняшний день предприятие включено в перечень системообразующих организаций российской экономики. В 2022-м здесь открыли новый цех по производству водно-диспергируемых гранул пестицидов мощностью 540 тонн в год. На Петербургском международном экономическом форуме – 2022 было подписано соглашение о строительстве на елецкой площадке логистического центра группы компаний «Шанс». Это связано с развитием производства и расширением рынка сбыта продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. Центр рассчитан на полный объем хранения порядка 70 тысяч палетомест. Планируемая площадь застройки – около 12 гектаров. Будет создано более 50 новых рабочих мест. Распределительный центр будет построен рядом с заводом «Шанс Энтерпрайз».

К запуску готов завод компании «Сингента», который также специализируется на производстве средств защиты растений. Завершено строительство производственных и инфраструктурных объектов, выполнены пусконаладочные работы. Директор «Сингента Продакшн» Павел Крестьянинов в своем докладе отдельное внимание уделил масштабному проекту «Здоровая почва», который компания реализует в России, Казахстане и Белоруссии. Специалисты «Сингенты» работают над предотвращением потенциальных рисков для сельхозпроизводителей, таких как снижение почвенного плодородия, загрязнение источников воды удобрениями и пестицидами, эрозия почвы.

Компания «АСК» строит на елецком участке завод по производству мясокостной муки. Цель проекта – выпуск продукции премиального качества и обеспечение производителей кормов для домашних и сельскохозяйственных животных, а также замещение импорта. Завершение строительства предприятия запланировано на середину 2023 года. Руководство компании намерено обеспечить современными и высокотехнологичными рабочими местами более 130 человек.

«Елецкая площадка ОЭЗ «Липецк» является перспективным и привлекательным местом для ведения бизнеса, причем здесь достаточно ресурсов и довольно хорошая инфраструктура для создания крупных предприятий. Правительство региона готово оказывать содействие новым резидентам особой экономической зоны, рассматривать варианты совместных проектов, которые будут благотворно сказываться на социально-экономическом положении Липецкой области», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По информации администрации Елецкого района, с момента открытия елецкой площадки на территории муниципалитета резиденты в качестве инвестиций вложили более 10 млрд рублей. Создано около 500 рабочих мест, основная часть сотрудников – жители Ельца и Елецкого района. С учетом открытия новых предприятий количество вакансий постоянно увеличивается. Для привлечения профильных специалистов ОЭЗ «Липецк» и резиденты сотрудничают с Елецким госуниверситетом имени И.А. Бунина, выпускники которого ежегодно трудоустраиваются на заводы особой экономической зоны.