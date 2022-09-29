В регионе

Резиденты ОЭЗ «Липецк» будут принимать резюме онлайн

58 минут назад
16 посмотрели

Читайте нас в

Специалисты управления информационных технологий ОЭЗ «Липецк» разработали для официального сайта экономической зоны новый раздел «Вакансии». С его помощью соискатели могут найти работу на предприятиях, расположенных на территории Грязинского и Елецкого участков ОЭЗ.

Вакансии могут размещать сами резиденты. Кроме того, перечень подходящих для соискателей профессий автоматически подгружается с сайта «Работа России». Информация постоянно обновляется.

На данный момент на сайте ОЭЗ «Липецк» размещено 147 вакансий. Это, к примеру, водители погрузчика, инженеры, комплектовщики, литейщики, машинисты, наладчики, электрогазосварщики, слесари, подсобные рабочие, операторы станков.

Соискатели могут не только просмотреть нужные им предложения и отвечать на них, но и отправить свое резюме. Вся информация поступает в личный кабинет HR-специалиста той компании, которая разместила вакансию на сайте ОЭЗ «Липецк».  

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments