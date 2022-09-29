Специалисты управления информационных технологий ОЭЗ «Липецк» разработали для официального сайта экономической зоны новый раздел «Вакансии». С его помощью соискатели могут найти работу на предприятиях, расположенных на территории Грязинского и Елецкого участков ОЭЗ.

Вакансии могут размещать сами резиденты. Кроме того, перечень подходящих для соискателей профессий автоматически подгружается с сайта «Работа России». Информация постоянно обновляется.

На данный момент на сайте ОЭЗ «Липецк» размещено 147 вакансий. Это, к примеру, водители погрузчика, инженеры, комплектовщики, литейщики, машинисты, наладчики, электрогазосварщики, слесари, подсобные рабочие, операторы станков.

Соискатели могут не только просмотреть нужные им предложения и отвечать на них, но и отправить свое резюме. Вся информация поступает в личный кабинет HR-специалиста той компании, которая разместила вакансию на сайте ОЭЗ «Липецк».