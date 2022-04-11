Резиденты ОЭЗ «Липецк» активно работают над максимальной заменой импортных компонентов на российские. Предприятие «Рационал» построили на территории Грязинской площадки ОЭЗ «Липецк» в 2012 году. С тех пор завод успешно поставляет на российский рынок теплоснабжения котельные и тепловые пункты. Оборудование «Рационала» установлено и работает в Липецке, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Иркутске и других городах страны. Весь металл, который используют при изготовлении продукции, российского производства. Но часть основного оборудования была сделана в Европе. Импортная составляющая на предприятии равна 30-35%. «Рационал» планирует снизить эту цифру до 10%.

«Сейчас мы ищем аналоги некоторых компонентов у российских компаний или у тех, кто остался работать в стране. Дополнительно постоянно работаем над улучшением продукции. Например, наши новые котельные позволяют снизить потребление природного газа до 23% и экономить до 72% электроэнергии», — рассказал генеральный директор завода «Рационал» Алексей Калиничев.

Помимо курса на импортозамещение, руководство «Рационала» продолжило улучшение корпоративных условий. Сотрудникам повысили заработную плату, внедрили систему бесплатного питания, ввели полисы дополнительного медицинского страхования. С окончанием этого отопительного сезона в сфере теплоснабжения уже начинается подготовка к следующему. Сейчас на предприятии принимают новые заказы на производство. Тепловых и котельных пунктов от «Рационала» ждут в российских школах, больницах, детских садах, санаториях, жилых комплексах, офисах, торговых центрах.

В Липецкой области делается многое для того, чтобы у инвесторов была возможность продолжать бизнес и расширять свои направления. Идет активная работа по привлечению новых инвесторов. «Наша главная задача – импортозамещение в промышленности. Мы можем найти ресурсы и производить все необходимое на территории области. Мы будем приветствовать такие производства и поддерживать», – считает глава региона Игорь Артамонов.