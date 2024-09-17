Студенты Липецкого металлургического колледжа официально стали сотрудниками компании «Фенци» в ОЭЗ «Липецк». На этом предприятии производят высококачественные герметики для стеклопакетов. Четверокурсники Николай Калмыков и Сергей Милованов заключили с компанией полугодовой контракт. Они будут работать на заводе до конца 2024-го.

Студенты сами проявили инициативу по трудоустройству. Нашли контакты руководителя направления по развитию кадрового потенциала ОЭЗ «Липецк», а также начали прорабатывать с руководством колледжа возможность перехода на индивидуальную программу обучения. На производство пришли без каких-либо базовых знаний. Наставник и другие сотрудники буквально с нуля обучали их работе оператора линии на высокотехнологичном оборудовании. Пока ребята трудятся в качестве помощников, но уже через месяц станут полноценными специалистами.

Для компании «Фенци» опыт взаимодействия со студентами стал первым в практике. Как сообщили на предприятии, сначала был ряд сомнений, насколько данные сотрудники смогут адаптироваться в коллективе, какая у них дисциплина и смогут ли они вообще работать на производстве. Но в итоге ребята успешно прошли стажировку и сейчас усердно трудятся на заводе.

За лето на предприятиях ОЭЗ «Липецк» было трудоустроено больше 20 студентов различных учебных заведений региона. Они получили либо временную, либо постоянную работу с бонусами, преференциями предприятий и стабильной заработной платой.

«Экономика Липецкой области развивается. У нас строятся все новые и новые предприятия. За пять лет создано 10 тысяч рабочих мест. Уже сейчас ощущается конкуренция за трудовые ресурсы. Поэтому предприятиям нужно выстраивать долгосрочную кадровую стратегию с привлечением студентов и выпускников учреждений СПО и вузов и даже заинтересовывать школьников пойти учиться на нужную специальность», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.