В ОЭЗ «Липецк» завершилась комплексная реконструкция двухцепной воздушной линии 220 кВ «Липецкая – Казинка» протяженностью свыше 19 км. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили основной этап реконструкции. Полностью заменены все конструкции и оборудование – опоры и фундаменты. Осуществлено натяжение провода и установка грозозащитного троса. Стоимость работ составила более 710 млн рублей. Проект позволит выдать дополнительно 239 МВт мощности резидентам ОЭЗ «Липецк».

С начала этого года рядом с действующим энерготранзитом была построена новая ЛЭП с установкой 89 металлических решетчатых опор. Для увеличения пропускной способности смонтирован провод большего сечения (АС-500 вместо применявшегося ранее АС-300), для защиты от грозовых перенапряжений и обеспечения инфраструктурных объектов цифровой связью – грозотрос со встроенным волоконно-оптическим кабелем.

Монтаж проводов и грозотросов выполнялся методом «под тяжением» сразу на установленные опоры (без раскатки по земле) с использованием программируемых натяжных машин. Это минимизирует риск повреждений провода и сокращает потери электроэнергии при передаче и радиопомехи. Объем мощности, выдаваемой ОЭЗ «Липецк», вырастет с 28 до 267 МВт.

На сегодняшний день на грязинском участке ОЭЗ «Липецк» потребителями энергии являются 29 предприятий, в том числе строящиеся. Необходимая для их функционирования мощность электроснабжения обеспечивается ПС 110/10/10 кВ «ОЭЗ» и ПС 220/110/10 кВ «Казинка», введенными в эксплуатацию в 2007 и 2017 году соответственно.

Площадка в настоящее время освоена на 80%, для новых резидентов предлагается подключение ко всем видам ресурсов, необходимых для жизнедеятельности предприятия в соответствии с самыми современными стандартами, в том числе телекоммуникация и диспетчеризация.

«Актуальные вопросы функционирования электросетевого комплекса региона, в том числе такие приоритетные направления, как обеспечение надежного электроснабжения потребителей и укрепление экономического и инвестиционного потенциала Липецкой области всегда находятся под особым вниманием региональной власти», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.