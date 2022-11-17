Предприятия «ЧСЗ-Липецк», «РЭДАЛИТ» и «ЭГИДА» заявили о своих свободных вакансиях в рамках этапа открытого отбора соискателей работы, который провела ОЭЗ «Липецк» совместно с городским центром занятости. По запросу особой экономической зоны центр занятости подобрал из своей базы 80 кандидатур. Соискателям предложили вакансии оператора станков с программным управлением, формовщика, слесаря, инженера, контролера, водителя и другие. После короткого предварительного собеседования участники заполнили анкеты. В ближайшие дни их пригласят на встречу для более детального общения.

Подобные мероприятия ОЭЗ «Липецк» проводит каждый квартал. Таким образом, количество свободных вакансий от компаний-резидентов планируется свести к минимуму. Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев, на предприятиях небольшая текучесть кадров, но всегда есть вакансии для липчан с разным уровнем образования, квалификации и опытом работы. Технология открытых отборов – лишь одна из мер кадровой поддержки резидентов. ОЭЗ реализует целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение заводов квалифицированными сотрудниками.

Раздел «Вакансии» доступен на официальном сайте ОЭЗ «Липецк». С его помощью соискатели могут найти работу на предприятиях, расположенных на территории Грязинского и Елецкого участков особой экономической зоны. Информация раздела постоянно обновляется. Здесь можно получить список вакансий, а также заполнить и отправить резюме.

«Практика сотрудничества службы занятости с особой экономической зоной довольно успешна. Она позволяет упростить процедуры поиска работы для соискателей и подбора персонала предприятиями», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.