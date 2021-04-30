Резиденты особых экономических зон Липецкой области получат дополнительные объемы газа к 2025 году. Об этом говорилось 30 апреля на совещании рабочей группы по реализации Программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы в Липецкой области. На встрече представители ПАО «Газпром», компаний Группы «Газпром межрегионгаз» и администрации Липецкой области обсудили темп строительства объектов газификации региона на ближайшую пятилетку.

До 2025 года в регионе будет проведено техническое перевооружение двух газораспределительных станций: «Каменская» — для обеспечения газом потребителей Елецкого и Задонского районов, «Опытное поле» — для обеспечения газом резидентов дополнительной площадки особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк» на территории Елецкого района. Реконструкции подвергнутся еще две газораспределительные станции. ГРС «Липецк-1» планируется вынести из зоны жилой застройки в связи со строительством города-спутника Романово и новых жилых микрорайонов, а также вводом жилья в Липецке. Реконструкция ГРС «Волово-1» позволит обеспечить газом резидентов особой экономической зоны регионального уровня промышленно-производственного типа «Тербуны».

Кроме того, в соответствии с программой «Газпром межрегионгаз» построит межпоселковые газопроводы для газификации восьми населенных пунктов в Грязинском, Долгоруковском, Лебедянском и Краснинском районах. «Мы очень ценим то, что компания вкладывает в наш региона. Мы удовлетворены сотрудничеством с «Газпромом» и готовы к реализации новых проектов», – отметил Игорь Артамонов. По итогам совещания подготовлен протокол о совместных действиях «Газпром межрегионгаз» и администрации Липецкой области.