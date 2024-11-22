Итоги ежегодного конкурса профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп», который проводится Аналитическим центром при Правительстве РФ, подвели в Санкт-Петербурге. От Липецкой области было подано 8 заявок. Все они стали финалистами в разных номинациях. А служба МФЦ Липецкой области заняла первое место в номинации «Система бережливого управления». Финалистами в этой же номинации стали управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, Липецкая областная клиническая больница, детский сад №32 г. Липецка.

Финалист в номинации «Мастер бережливого управления» — Ольга Белоусова, заведующая детским садом №126 г. Липецк. Ее наградили специальным дипломом за высокий экспертный уровень в бережливом управлении. Финалистом в номинации «Система гибкого управления» стал детский сад №20 г. Липецка. Помимо диплома финалиста, команда во главе с заведующей Марией Некрасовой, получила сертификат на обучение от Лидеров изменений. Центр занятости Липецкой области стал финалистом сразу в двух номинациях: «Лучший сервис (система) для внутреннего клиента» и «Лучшая клиентоцентричная практика службы занятости населения».

Конкурс – это долгосрочный проект, целями которого являются широкое распространение инструментов проектного управления в государственном секторе, повышение эффективности деятельности органов государственной власти, а также государственных корпораций и компаний, оказывающих наиболее значительное влияние на развитие экономики. Бережливый подход наряду с клиентоцентричностью помогает не только оптимизировать процессы предоставления государственных услуг, но и повысить их качество, сделать жизнь людей проще и удобнее. Это означает, что все решения принимаются исходя из потребностей человека.