Участники единого государственного экзамена продолжают получать результаты своих испытаний, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области. Для обеспечения объективности проведения процедуры выпускникам предоставляется право подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Для рассмотрения апелляций создаются конфликтные комиссии, куда входят ведущие эксперты предметных комиссий ЕГЭ.

С целью эффективной организации работы по рассмотрению апелляций, а также учитывая эпидемиологическую обстановку, подача всех апелляций и их рассмотрение проходит в дистанционном режиме. В настоящее время закончилось проведение апелляций по химии, литературе, географии, русскому языку и профильной математике. Было рассмотрено 118 заявлений участников о несогласии с выставленными баллами. В ходе обсуждений 22 бывших одиннадцатиклассника смогли улучшить свой результат, в том числе по причине некорректного распознавания символов в бланках ответов участников. В ближайшие дни конфликтной комиссии предстоит рассмотреть апелляции по обществознанию.

«Прежде чем принять решение о подаче апелляции, необходимо взвесить все аргументы. По опыту прошлых лет в большинстве случаев выставленные баллы не меняются после рассмотрения заявления, а иногда могут быть и снижены. Большинство выпускников после общения с членами конфликтной комиссии признают, что оценка за выполненную работу справедлива», – отмечает директор Центра мониторинга и оценки качества образования Липецкой области Сергей Жданов.