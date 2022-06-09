В этом году ЕГЭ впервые проводится на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

Федеральные государственные образовательные стандарты установили новые подходы к общему образованию. Во главе угла ФГОС не просто заучивание фактов, дат, формул, теоретических знаний, но их практическое применение. Сделан акцент на то, что школа должна научить ребенка самостоятельно или в сотрудничестве с другими ребятами находить необходимую информацию, анализировать и систематизировать ее, комбинировать данные, строить на их основе гипотезы и проверять их, рассуждать, моделировать процессы, аргументировать свое мнение и многое другое.

Новые образовательные стандарты внедрялись в российских школах с 2011-2012 учебного года. В 2022 году 11 класс закончили ребята, обучавшиеся по новым образовательным стандартам с 1 класса.

В связи с изменением требований к результатам обучения экзаменационные модели ЕГЭ по всем предметам претерпели определенные изменения. Проверяемое содержание по предметам не изменилось, однако больший акцент был сделан на задания, требующие продемонстрировать навыки анализа различной информации, умение рассуждать и аргументировать свою точку зрения, использовать предметные знания для решения практических задач и применять обширные универсальные умения, необходимые для продолжения образования по любым специальностям в вузах.

В России большинство участников ЕГЭ 2022 года по географии, химии, литературе получили результаты, достаточные для поступления в вузы Российской Федерации.

Участники ЕГЭ по химии успешно выполнили задания, проверяющие умения характеризовать строение атома, определять виды химической связи и типы кристаллических решеток, степени окисления, а также процессы окисления и восстановления, прогнозировать влияние различных факторов на скорость реакции, классифицировать химические реакции по различным признакам. Многие участники успешно справились со сложными заданиями, требующими определить продукты электролиза, составить уравнения реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций. Следует отметить прогнозируемую успешность наиболее подготовленных участников в выполнении заданий, предусматривающих расчётные действия с опорой на логические рассуждения и установление причинно-следственных связей.

В России ЕГЭ по химии в основной срок 26 мая сдавали более 77 тысяч участников, из которых около 12 тысяч человек показали результаты в диапазоне 81-100 баллов. Продемонстрировать наивысший результат, набрав 100 баллов, смогли 664 участника ЕГЭ по химии. Средний тестовый балл по этому предмету, по предварительным данным, составил 54,3. В Липецкой области 100 баллов по химии получили 9 человек: г. Липецк: СОШ №20 (2), СОШ №42, СОШ №51, СОШ №68, гимназия №69, г. Елец: СОШ №10, Грязинский район: СОШ №5 г. Грязи, Лев-Толстовский район: МБОУ им. Л.Н. Толстого

Нововведения ЕГЭ 2022 года по литературе открыли для экзаменуемых новые возможности: выпускники получили право выбора заданий из нескольких альтернатив, самостоятельно привлекали для анализа произведения отечественной и зарубежной литературы, пользовались на экзамене орфографическим словарем при проверке текста сочинения на грамотность. Участники ЕГЭ показали знания в области истории и теории литературы, а также навыки анализа и интерпретации художественных произведений отечественной и зарубежной литературной классики. Ответы большого числа выпускников на задания отличали точность в использовании теоретико-литературной терминологии, способность включать рассматриваемое произведение в литературный контекст. Более половины от общего числа участников экзамена проявили способность к глубокому, содержательному и логичному рассуждению на выбранную литературную тему.

В России ЕГЭ по литературе сдавали около 42,5 тысяч человек. Из них около 8 тысяч участников показали результат в диапазоне 81-100 баллов, стобалльный результат набрали 1072 участника. Средний тестовый балл составил 60,8. В Липецкой области 3 стобалльника: г. Липецк: лицей №66, СОШ №68, Данковский район: лицей №4 г. Данкова

В ЕГЭ по географии в 2022 году были включены новые творческие задания, направленные на оценку навыков критического мышления, умения формулировать свою точку зрения. Эти задания были успешно выполнены большинством участников экзамена. Участники экзамена продемонстрировали знание общегеографических закономерностей, а также понимание основных этапов геологического развития Земли. Многие участники успешно выполнили задания, опирающиеся на справочные статистические материалы, что отражает применение универсальных умений в соответствии с ФГОС.

В России участниками ЕГЭ по географии стали более 13 тысяч человек. Средний тестовый балл по этому предмету составил 54,6, стобалльниками стали 34 участника экзамена. В Липецкой области сто баллов получил 1 выпускник г. Липецк: СОШ №55

Результаты первых экзаменов, прошедших 26 мая, были направлены в регионы 7 июня. Не позднее 10 июня свои результаты получат все участники.

«Основной период экзаменов продолжается. Процедура ЕГЭ стабильна и отработана. Экзамены проходят в штатном режиме без серьезных сбоев. Обработка результатов ведется в соответствии с утвержденным графиком, следующими участники получат результаты по обязательным предметам – русскому языку и математике. Я хочу поблагодарить всех педагогов, которые помогли выпускникам достойно подготовиться к экзаменам и обеспечивают проведение ЕГЭ на высоком организационном уровне», — заявил Анзор Музаев.

Основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по 2 июля.