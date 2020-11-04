Риновирус, РС-вирус и парагрипп гуляют по Липецкой области. Это все – ОРВИ

В Липецкой области отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, обусловленный негриппозными респираторными вирусами, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За неделю, с 26 октября по 1 ноября 2020 года, зарегистрировано 6844 случая ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 60,1 на 10 тыс. населения, прирост к уровню пошлой недели – 2,6%, к среднемноголетнему уровню – 9,2%. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Уровень госпитализации в связи с ОРВИ менее 1% и не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года.

В г. Липецке зарегистрировано 4536 случаев ОРВИ, заболеваемость, как и в целом по области, практически соответствует уровню прошлой недели (+2%).

В возрастной структуре заболеваемости доля детского населения составила 49,9%, показатели ниже пороговых уровней во всех детских возрастных группах, среди лиц старше 15 лет расчетный показатель превышен на 15,2% (в г. Липецке – на 10,3%), что связано с более активной обращаемостью взрослого населения по сравнению с предыдущими сезонами.

Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают преобладание в циркуляции негриппозных респираторных вирусов (риновирус 65%, РС-вирус – 12%, парагрипп – 18% от всех положительных проб).

В Липецкой области, как в других субъектах Российской Федерации, продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 2.11.2020 г. прививками охвачено 27,5% населения области, вакцинировано более 312,8 тысяч человек, нежелательных явлений (осложнений) после иммунизации у привитых не зарегистрировано.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обращает внимание населения на опасность самолечения острых респираторных инфекций. При появлении любых симптомов острой респираторной инфекции, особенно таких как подъем температуры тела, кашель, затрудненное дыхание, необходимо обязательно обращаться за медицинской помощью, чтобы получить от врача рекомендации по лечению.

Для снижения риска заражения респираторными инфекциями следует: