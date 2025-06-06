Рисовали портрет Героя

В Липецкой области проводится патриотическая акция «Портрет героя», которую организовало региональное министерство культуры совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» и Ассоциацией ветеранов СВО.

По мнению организаторов, этот формат проекта уникален и сочетает в себе творческий процесс с живым общением с героями-ветеранами специальной военной операции.

Воспитанники художественного отделения Добринской школы искусств им. Н.А. Обуховой приняли участие в этой акции и встретились с участником специальной военной операции Владимиром из п. Добринка.

Парень был призван по мобилизации в конце октября 2022 года. За это время он получил медали «За разминирование», «За воинскую доблесть» второй степени. Имеет знак классности сапера. Дети с интересом слушали рассказ бойца о его боевых буднях, после чего взялись за карандаши.

Кстати, все работы юных художников Владимир будет оценивать сам и выберет лучший рисунок.