Что могут рассказать о женщине цифры? Немало. Наиболее объективные социально-демографические сведения о населении в целом и о женщинах в частности статистики получают раз в десять лет из данных Всероссийской переписи населения. В преддверии Международного женского дня мы расскажем о наших липчанках в цифрах с учетом итогов ВПН-2020.

На 1 января 2022 года в Липецкой области проживали 616,6 тыс. женщин, это 54% населения региона, большинство из них – 64% – городские жительницы. Как и в целом по стране, у нас женщин больше, чем мужчин. На каждую тысячу городских мужчин приходится 1234 горожанки, на тысячу сельских – 1100 сельских красавиц. В зависимости от возраста эти цифры меняются. До 34 лет прекрасная половина – в меньшинстве. Равенство между полами достигается к возрасту 35 лет, а затем меняется в обратную сторону. Если от рождения до 5 лет на тысячу девочек приходится 1065 мальчиков, то в возрастной категории от 70-ти и старше – 422 мужчины).

Средний возраст липчанки близок к 45-и годам, на пять лет больше, чем у мужчин (39,5 года). Половина всех липчанок пребывает в трудоспособном возрасте, больше трети (34%) – пенсионного возраста.

Забота о собственном здоровье занимает особое место в жизни женщины. По данным ежегодного выборочного наблюдения состояния здоровья населения более 85% липецких женщин ведут здоровый образ жизни, более 94% – не курят, почти 9% самостоятельно занимаются спортом, 7% посещают фитнес-клубы и спортзалы.

Статистика браков за 2022 год в очередной раз подтвердила, что к семейным отношениям женщины созревают гораздо раньше мужчин. Больше всего заключалось браков женщинами в возрасте 20-24 года, мужчинами – 25-29 лет. В 2022 году в брак вступило 7,5 тыс. женщин, впервые – 4,4 тыс., повторно – 3,1 тыс. липчанок. Из тысячи женщин старше 16 лет почти половина – 471 – состоит в зарегистрированном браке, 136 – никогда не состояли в браке, 121 – развелась, 209 женщин – вдовы. Так называемый «гражданский брак» не пользуется у липчанок популярностью: в таких отношениях состоят 36 женщин из тысячи.

Большая часть женщин в прошлом году становились мамами в промежутке от 20 до 34 лет, при этом пик рождаемости приходится на период 30-34 года. Средний возраст липецких женщин при рождении первенца – 26 лет, второго и последующих детей – 31,5 года.

Современная женщина может позволить себе работать почти где и кем угодно, активно конкурируя с сильным полом даже в самых сложных профессиях, требующих высокой квалификации. Трудятся липецкие женщины во всех областях экономики, но большинство из них заняты в сферах торговли, образования, обрабатывающих производств, здравоохранения. Доля «слабого пола» среди занятого населения составляет немногим более 48%. Средний возраст работающей женщины – 42,7 года (у мужчин – 42,2).

Женщины Липецкой области прекрасно образованы: у каждой четвертой – высшее образование, у каждой второй – среднее профессиональное. Во время прошедшей переписи населения зафиксировано, что 792 женщины региона имеют степень кандидата наук, а 112 – доктора наук.

Дорогие женщины, с праздником! Пусть статистика всегда фиксирует только рост вашего благосостояния, радостное материнство, счастливые и долгосрочные браки без разводов! Любви и мира вашему дому!