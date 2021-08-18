Работа жительницы Липецкой области о фронтовых собаках получила приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования. Рисунок 23-летней Виктории Соломоновой занял 3 место в онлайн-голосовании в номинации «взрослые» международного конкурса «Собаки-герои». Его который проводил московский Музей Победы. С рисунками всех участников, в том числе и жителей Липецкой области, можно ознакомиться в электронной экспозиции.

Как сообщает пресс-служба Музея Победы, в виртуальной выставке представлены работы, присланные на Международный творческий конкурс. Зрители увидят рисунки о четвероногих героях времен Великой Отечественной войны – собаках-санитарах, подрывниках, связистах и других. Среди художников были и совсем маленькие, начинающие живописцы, и профессиональные мастера. Всего же на конкурс «Собаки-герои» поступило более 2000 работ. Свои произведения прислали художники из всех регионов России, а также США, Марокко, Ирана, Казахстана, Республики Беларусь, Латвии и других стран.

«Творчество – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения. И творческие связи сегодня очень важны, потому что культура объясняет многое гораздо лучше, чем политические комментарии и телевизионные репортажи», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.