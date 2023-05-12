Представители Липецкой области отличились в финале всероссийского профориентационного конкурса «Инженерные кадры России 2023». Он состоялся на площадке инновационного центра «Сколково» в Москве.

Участие в конкурсе приняли более 300 юных инженеров, решения и изобретения которых прошли региональный отбор и получили высокую оценку экспертов. Липецкую область представила команда робототехников цифровой площадки «IT-bit» из Задонска Кирилл Звонарев и Владислав Коровко. Они стали абсолютными победители регионального этапа, организованного Центром дополнительного образования Липецкой области.

Под руководством наставника Валентины Мешковой ребята создали робота для очистки океана от пластикового мусора. Проект представляет собой прототип реальной автоматизированной или управляемой оператором платформы для очистки мусорных пятен, помогающей остановить загрязнение экосистемы.

В категории «ИКаР-СТАРТ» инженерное решение «кубистов» получило высокую оценку жюри и принесло команде заслуженное первое место. Как сообщили в управлении образования и науки области, сеть цифровых площадок дополнительного образования детей «IT-bit» – уникальный региональный проект, направленный на раннюю профессиональную ориентацию ребят в сфере информационных технологий. Площадки «IT-bit» созданы во всех 18 районах Липецкой области, чтобы тысячи школьников могли бесплатно изучать языки программирования и заниматься робототехникой. Оператор проекта – Центр цифрового образования детей «IT-куб».

«Мы очень заинтересованы в успехах юных жителей Липецкой области, ведь они показывают уровень образования в нашем регионе. Областная власть будет поддерживать школьников и педагогов, которые обеспечивают высокие результаты», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.