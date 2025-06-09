Роботизированный животноводческий комплекс открылся в Лев-Толстовском районе

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в открытии нового животноводческого комплекса компании «Милк-АгроИнвест», которое состоялось в селе Топки Лев-Толстовского района.

Ферма оснащена инновационным оборудованием и на сегодняшний день представлена поголовьем в 1800 коров. На предприятии создано около 100 новых рабочих мест для жителей района.

Комплекс будет поставлять сырьё на один из крупнейших молокоперерабатывающих заводов региона. При этом отмечалось, что короткая логистическая цепочка позволит поставлять молоко от фермы к потребителю в течение суток.

«Этот проект – яркий пример возрождения молочного животноводства в регионе. Мы не просто создаём современное производство, но и вносим вклад в здоровье нации, обеспечивая потребителей качественными натуральными продуктами», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Группа «АГРОИНВЕСТ» ведет свою деятельность на территории Липецкой области с 2015 года. С 2022 года на протяжении 2,5 лет осуществлялась масштабная реконструкция производственных мощностей приобретенной фермы, создавались комфортные условия для проживания животных, проводилось оснащение передовым оборудованием.