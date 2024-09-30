ООО «Лебедяньмолоко» постоянно вкладывает в совершенствование производства. В этом году запущены линии упаковки и укладки готовой продукции на паллеты. Несмотря на то, что эта работа требует серьезных физических сил, раньше ее приходилось выполнять вручную. Теперь – делают роботы под контролем операторов.

Общий объем инвестиции в модернизацию завода за последние пять лет превысил 7 млрд рублей. В 2020 году завершился первый этап реконструкции. Компания открыла новый цех площадью более 1200 квадратных метров, запустила импортную котельную и склад-холодильник для хранения 500 тонн готовой продукции.

В рамках второго этапа модернизации автоматизированы многие технологические линии. Обслуживающие их сотрудники прошли обучение управлению оборудованием и теперь у них более престижная квалификация, а физических усилий для выполнения примерно тех же функций требуется меньше. Как сообщили на предприятии, обновление продолжится. Многолетний проект предполагает комплексную реконструкцию завода и увеличение мощности переработки сырого молока с 700 до 1000 тонн в сутки. Также будет создано не менее 100 новых рабочих мест.

«Модернизация и автоматизация производства позволяет существенно снизить издержки, несмотря на то, что изначально это требует дополнительных вложений. Мы видим, что руководители предприятий на территории Липецкой области это понимают и экономически грамотно разрабатывают стратегию развития заводов. И регион, и правительство страны готовы помогать им в реализации планов льготными ссудами, субсидиями и различными другими мерами поддержки», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Что касается качества продукции – за него на ООО «Лебедяньмолоко» отвечает новая лаборатория, которая соответствует требованиям европейских стандартов по уровню техники, технологии и автоматизации. В лаборатории особое внимание уделяется оценке качества поступающего молока. Каждый отсек цистерны проверяется на более чем 100 параметров. Помимо использования стандартных тестов на антибиотики, компания приобрела несколько инновационных систем тестирования Extenso и Pioneer. А еще «Лебедяньмолоко» сотрудничает с несколькими независимыми лабораториями Липецкой области, которые ежемесячно проводят исследования сырья и готовой продукции.

ООО «Лебедяньмолоко» производит более 190 тысяч тонн продукции в год 75 наименований. Продукция имеет сертификат Евразийского экономического союза и может применяться в питании детей дошкольного и школьного возраста. В планах – наладить выпуск глазированных творожных сырков.