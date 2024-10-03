Казалось бы, это рядовое событие, которое ежегодно традиционно проводится повсеместно, в том числе и в этом селе. Но настолько тепло, творчески, сердечно подошли организаторы к его подготовке. Всё до мелочей продумали! Даже то, что в числе почетных гостей была не просто представитель администрации района, а их землячка — начальник управления финансов Оксана Быкова.

Из рук членов женсовета Оксаны Быковой и Жанны Саблиной почетную награду приняла стойкая женщина Найля Галиахметовна Григорьева — мама четверых взрослых детей, два сына которой стали участниками специальной военной операции, а сама она возглавила группу «Твори добро» и всем, чем может, помогает скорейшей победе в борьбе с неонацистами.

С особой миссией оказалась она и ее подруги по районной организации Союза женщин России — Алевтина Третьякова (главный врач центральной районной больницы), Наталия Гаршина (председатель контрольно-счетной комиссии), Жанна Саблина (директор по персоналу ООО «Добрыня») на этом празднике. Под аплодисменты собравшихся в центре села среднематренцев Оксана Александровна вручила жительнице села Найле Галиахметовне Григорьевой Почетную грамоту, подписанную председателем Союза женщин России Екатериной Лаховой: «За большой вклад по поддержке военнослужащих Российской Армии, участвующих в специальной военной операции».

Вклад этот, действительно, огромен. Вместе с односельчанами — взрослыми и детьми — Найля с супругом Юрием Владимировичем снабжают участников СВО не только собственноручно изготовленными маскировочными сетями, сухими душами, браслетами выживания, целебными бальзамами, блиндажными свечами. Здесь вяжут для бойцов носки, готовят сухие суповые наборы, травяные чаи. Всего и не перечислить!

День села — всеобщий праздник. На него поспешили и мамочки с малышами, и дети постарше, и взрослые… Не обошлось без танцев. Ноги сами пустились в пляс.

На День села была развернута целая экспозиция, рассказывающая об этой работе. Волонтеры группы «Твори добро» провели мастер-класс в поддержку участников спецоперации, всех присутствовавших угостили солдатской кашей, которую по личному рецепту готовит Антонина Глазьева.

По доброй русской традиции вкусным караваем угощала Анастасия Полищук всех участников, пришедших на День села.

Всем миром стараются селяне приблизить момент победы. Ведь общая беда напрямую коснулась многих. Здесь помнят и чтут память своего односельчанина, светлого паренька Данила Рущинского, в 19 лет шагнувшего в бессмертие и посмертно награжденного орденом Мужества, ждут возвращения из зоны боевых действий еще 12 отважных среднематренцев, стоящих сейчас на защите Отчизны.

Земляки, оставшиеся на малой родине, стараются быть достойными их. Доказательство тому — имена 16 жителей, занесенных на Доску почета «Гордость нашего села». Церемония ее обновления проходит ежегодно. Портреты многих среднематренцев украшали в разные годы Доску почета. Теперь этой чести удостоены новые люди, не менее уважаемые, чем их предшественники.

— Все они нам хорошо известны, — сказала глава местной администрации Нина Гущина. — Своими делами и бескорыстными поступками эти люди делают нашу жизнь краше и добрее. Спасибо им за это.

Примечательно, что в сельском празднике принимало участие много детей, даже активисты «Движения первых» из Добринки во главе со своим председателем Татьяной Бахтиной приехали в Среднюю Матренку. Они организовали тематическую площадку, провели мастер-класс по аквагриму. Ребята создали очень позитивную атмосферу!

День села надолго запомнится и Алине Гусевой. Накануне ей исполнилось 14 лет и присутствовавшие на мероприятии почетные гости в праздничной атмосфере вручили ей паспорт, цветы и подарки.

Мария Алексеевна Кузнецова — легендарная личность в Средней Матренке. Она — бессменный бригадир колхоза имени Чапаева (было такое хозяйство в советское время), кавалер ордена Ленина, самоотверженным трудом заслужившая эту высокую награду, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. Являлась депутатом Верховного Совета СССР. В 2016 году, когда в ее родном селе открывали в новом дизайне и на новом месте Доску почета «Гордость нашего села» ее портрет тоже был помещен сюда. Ныне она на пенсии, продолжает вести активный образ жизни, самостоятельно водит автомобиль, занимается хозяйством, участвует во всех сельских мероприятиях. Живая легенда!

Празднично-торжественное настроение создавали дуэт из г. Липецка Ирины и Олега Ножкиных (являющихся, кстати, добровольцами Липецкого фонда поддержки и защиты военнослужащих, ветеранов локальных войн и военных конфликтов), солисток Ксении Чугуновой (тоже из Липецка), Ольги Пономаревой и Валентины Власовой из соседнего села Дурово. В их исполнении прозвучали патриотические песни, песни о любви к России, к Родине — большой и малой.

Главный организатор Дня села Нина Александровна Гущина выразила большую признательность всем, кто помог в проведении этого мероприятия: ген. директору Добринского сахарного завода Владимиру Арустамову, депутату областного Совета депутатов Геннадию Крутских, руководителю районной молодежной организации «Движение первых» Татьяне Бахтиной, жительнице п. Добринка Александре Востриковой. И, конечно же, односельчанам — взрослым и детям.

— У каждого из нас есть своя малая родина, — сказала в завершение сельского праздника Нина Гущина. — Это тот уголок земли, где мы родились, где прошло наше детство, где живут (или жили) наши родители, родные, где находится наш дом. У нас это Средняя Матренка — красивое, благоустроенное село со славными традициями и славной историей. Сохраним их и приумножим…