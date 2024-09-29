ОТЦЫ…

Странная и удивительная штука — жизнь. Иногда такие совпадения случаются, что диву даешься: придумывать будешь специально — не придумаешь, как в судьбе Александра Николаевича и Валентины Александровны Рощупкиных.

На самом же деле придумывает всё сама жизнь. Даже не придумывает, а по каким-то только ей ведомым законам выстраивает человеческую судьбу, как пирамиду.

Без малого 45 лет прожили они на станции Плавица нашего Добринского района. А родились, выросли, в школе учились, проживая тоже на Плавице. Только соседней, Тамбовской области.

Их дома на одной улице стояли, напротив друг друга. Босоногой ребятней вместе гоняли по пыльным улицам поселка летом, шумной ватагой катались с казавшейся огромной снежной горы зимой.

Семья Александра и Валентины в полном составе (1989 год).

Школьные годы пробежали быстро. Дети повзрослели. И ребячья дружба стала превращаться во что-то более трепетное и нежное…

Саша Рощупкин был видным парнем: и внешность привлекательная, и спортивный. С твердым характером. Старшеклассницы обращали на него внимание. А он всё чаще заглядывался на свою соседку Валентину: боевая (за словом в карман не полезет), красивая. И хотя разница в возрасте у них была в два с лишним года (а в пору ранней юности это многое значит!), Александр все-таки свой выбор остановил на этой девчушке-семикласснице.

Дружба их не прекратилась и после того, как парень после окончания школы уехал учиться на фрезеровщика, а потом устроился на Липецкий тракторный завод по полученной специальности. И в армию Валентина его провожала. И ждала два года, пока он честно служил Родине в составе Группы советских войск в Чехословакии.

Вернувшись в 80-м домой, долго с трудоустройством не заморачивался: прямо в солдатской форме пришел на Липецкий тракторный.

Здесь же, на заводе, трудилась и его Валя. Она тоже отучилась после школы на фрезеровщика.

Годы разлуки, связанные с пребыванием молодого человека в армии, не остудили чувства влюбленных. Наоборот, они утвердились в своем решении быть вместе.

Свадьбу долго ждать не пришлось.

Так родилась молодая семья Рощупкиных.

К этому моменту родители Александра перебрались на постоянное место жительства в Плавицу Добринского района, купив здесь домик. А старший брат Владимир уже работал на новостройке — сахарном заводе.

Об этом крупнейшем перерабатывающем предприятии сахарной промышленности знал тогда весь Советский Союз. Стройка была объявлена ударной. И молодежи там работало немало. Романтика звала. Да и привлекали хорошие зарплаты, возможность получить благоустроенное жилье с центральным отоплением, водопроводом. Получить бесплатно, разумеется, как было принято в Советском Союзе.

Наверное, это и стало решающим фактором для того, чтобы молодая супружеская пара приняла решение о переезде из города в деревню. Да и родители рядом.

Мыкаться по съемным квартирам на Плавице супружеской паре не пришлось: как только Александр с Валентиной устроились работать на завод, администрация сразу же выделила им комнатку в семейном общежитии. Рощупкины были безмерно счастливы! Свое жилье — это же мечта любой молодой семьи. И эта мечта осуществилась.

— Меня взяли слесарем-монтажником, — вспоминает те годы Александр Николаевич. — Я был согласен на любую работу. А еще было большое желание учиться, освоить какие-то другие специальности.

Его стремление на заводе заметили и здесь же, на предприятии, обучили навыкам работы газорезчика. Так и остался им до выхода на пенсию. Трудовой стаж только на Добринском сахарном — без малого 40 лет…

В отличие от супруга Валентина кем только ни работала.

— Сразу меня приняли в смену Туголукова на центрифугу, — рассказывает свою историю героиня. — Но за четыре десятка лет, которые я отдала нашему заводу, приходилось и на диффузии работать, и транспортировщиком сахара, фильтровальщиком, аппаратчиком варки утфеля первого продукта.

Но Валентина не только работала и обеспечивала уют и домашнее тепло в своей с Александром семье.

Спустя год после переезда на Плавицу, она родила дочку Галину, а через шесть лет на свет появился наследник и продолжатель династии Рощупкиных Сергей.

К этому моменту семья уже имела благоустроенную двухкомнатную квартиру.

…И ДЕТИ

У входа в дом на улице Школьной меня встретил самый младший из семьи Рощупкиных — пятилетний Владислав.

— Ты один дома? — не смогла я скрыть удивления.

— Нет, дедушка там, во дворе, — махнул ручонкой в сторону подсобных помещений гостеприимный мальчуган.

А из глубины двора навстречу нам уже спешил Александр Николаевич:

— Хлопочу помаленьку. Свой дом требует постоянного внимания.

Старший Рощупкин имел в виду, конечно, не лично свой дом (они с супругой по сей день живут в той «двушке», которую получили от завода в далеком 1986 году), а усадьбу сына.

— Он постоянно на работе, — поясняет собеседник, — а у меня свободного времени достаточно. Помогаю, чем могу.

А может Александр Николаевич многое. Он из разряда тех мужчин, у которых руки из нужного места растут.

— Семья Сергея здесь всего 5 лет живет, — поясняет старший Рощупкин. — Придомовую территорию еще обустраивать да обустраивать…

Отец всегда приходит на помощь сыну.

Хотя, справедливости ради, следует отметить, что и сейчас дом радует глаз, чувствуется — обихожен с любовью: тротуарчики, выложенные плиткой, зеленеют подстриженные газоны, множество высаженных цветов, набирают силы молодые плодовые деревца.

Отведено место и под овощные культуры, всевозможные плодово-ягодные кустарники. В процессе строительства — игровая зона с качелями для детей, зона отдыха для всей семьи. Всё это создано и создается руками хозяев дома и их близких, в том числе Александра Николаевича.

А хозяева у этого дома — Сергей и Ирина Рощупкины. Молодая семья, основательно пустившая корни на плавицкой земле, — продолжатели династии сахароваров Рощупкиных.

Любовь у них со школьной скамьи, как говорится. Ирине Сергей нравился давно, а он по-особенному посмотрел на свою 14-летнюю избранницу, когда уже школу оканчивал. Знаки внимания стал оказывать ей, домой провожать после школьных вечеров…

Сергей и Ирина на Липецком вокзале: последние минуты перед отправкой жениха на срочную службу. 2010 год.

А потом у него была учеба в агроуниверситете, служба в армии.

Ирина тем временем после 9-го класса отучилась в колледже, заочно поступила в институт.

В 2013-м ребята сыграли свадьбу. К этому времени молодой супруг уже почти два года на заводе отработал.

Осень 2018 года — Сергей Александрович Рощупкин принял хлопотное хозяйство транспортного цеха.

С его трудоустройством на это предприятие очень интересно всё получилось. Еще будучи студентом, он дважды проходил практику здесь. На будущего инженера-механика обратил внимание представитель французской фирмы «Сюкден» (напомним нашим читателям, что с 1997 года ДСЗ вошел в состав Группы компаний «Сюкден-Россия»).

— Каждый раз, когда оканчивалась моя практика, он приглашал меня к себе на разговор и очень убедительно настаивал на том, чтобы я непременно вернулся на завод после вручения диплома, — вспоминает сегодня Сергей Александрович. — И, получив высшее образование и отслужив в армии, я пришел на завод. Было это в самом конце 2011 года.

Приняли его мастером в отдел главного механика, а спустя пять лет он стал начальником транспортного цеха.

Молодой руководитель, которому до всего было дело, азартно приступил к новым обязанностям. Хозяйство у него хлопотное: одной техники — погрузчиков, тракторов, автомобилей, даже железнодорожного транспорта — более 90 единиц! С таким багажом скучать не приходится.

В этом я еще раз убедилась во время нашей встречи в доме молодой четы Рощупкиных. У Сергея Александровича то и дело звонил телефон. Игнорировать звонки он не мог, ведь производство не ждет. Тем более в такое напряженное время, как подготовка к очередному сезону переработки свеклы (мой визит к Рощупкиным состоялся в середине июля).

Продолжателями рода сахароваров Рощупкиных-старших стал их сын Сергей и сноха Ирина. На фотографии они с детьми Ксенией и Владом.

— Я уже привык к такому ритму жизни, — откровенно признается Сергей. — Когда ухожу в отпуск — первые дни никак не могу свыкнуться с мыслью, что не надо никуда бежать, не надо экстренно какие-то проблемы решать… Даже скучновато бывает.

А Ирина, как и положено женщине, обеспечивает крепкий семейный тыл. На работе она — делопроизводитель, а дома отвечает за уют, красоту и комфорт. Готова вкусная еда, ухожены дети. Их двое: старшая дочка Ксения — третьеклассница, Владик готовится на будущий год пойти в первый класс.

— Уже буквы знаю, — похвастался самый младший из рода Рощупкиных.

— Конечно, я больше внимания уделяю семье и детям, чем Сергей, — констатирует хозяйка. — А, вообще, надо отметить, что бабушки-дедушки наших детей — главные помощники во всем. И, хотя Сережины родители живут отдельно, редко какой день они не наведываются к нам.

ЖИВУТ ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ

Не только Александр Николаевич и Валентина Александровна — частые гости в семье сына. Оказалось, что родители Ирины — Алексей Иванович и Екатерина Валентиновна Хрипяковы — живут по соседству. Как и молодая семья Рощупкиных, они не так давно построили себе здесь дом, рядышком с дочкой.

Старшее поколение Рощупкиных в кругу внуков, детей, близких родственников. Как же желанны эти встречи!

Кстати, папа Ирины долгое время был водителем на заводе. Хотя и немного (пару лет буквально), но и жена его работала там на мешкотаре.

— Родители — и мои, и Сережины — здорово выручают нас, — с благодарностью говорит Ирина. — У нас никогда не было и нет проблемы, с кем оставить детей, если вдруг нам с супругом потребуется куда-либо отлучиться. Как говорится — бабушка рядышком с дедушкой. Да и брат мой Андрей с семьей на одной улице с нами живет. Словом, выручаем друг друга постоянно.

И праздники в этой общей большой семье празднуют вместе. Дни рождения, юбилеи, знаменательные даты собирают в общий круг всю родню. Получается душевное, теплое, искреннее застолье…

Основатели династии Рощупкиных счастливы.

— У детей всё благополучно — это самое главное, — считает Валентина Александровна.

— Дочка наша с семьей далековато от нас живет, в Питере, — добавляет Александр Николаевич, — зато Сережа — рядом.