Родину не выбирают, но ей остаются верны

Вера Яковлевна Конопкина всегда отличалась принципиальностью. Во многом благодаря этому ей доверили возглавить товарищеский суд.

Жительница Добринки Вера Яковлевна Конопкина на днях отметила 90-летний юбилей. Большой патриот своей малой родины, активистка и общественница, она всю жизнь работала на благо родного края и земляков, искренне стремясь быть полезной своей стране и людям.

— Вера Яковлевна, примите наши поздравления от коллектива редакции «Добринских вестей» с прекрасной датой!

— Честно говоря, точный день своего рождения я не знаю. Помню, мама всегда говорила, что я появилась на свет недели за две до Успения — где-то в середине августа. А вот записали меня в Каверинском сельсовете только 6 сентября. От него и веду отсчет своих лет.

Вера Яковлевна (стоит) с родителями Яковом Алексеевичем и Натальей Афанасьевной, бабушкой Феклой Ефимовной, братьями Владимиром, Иваном и Сашей (на руках у матери). 1952 год.

— Самые яркие воспоминания детства?

— В основном они связаны с войной, на годы которой пришлось мое детство. Горькие и радостные.

Февраль 1943 года. Неожиданно для всех нас пришел в трехдневный отпуск с фронта мой родной дядя Иван Конопкин. Их часть перебрасывали из-под Сталинграда на Курскую дугу. С тех пор прошло много лет, но его образ до сих пор стоит перед глазами. Молодой (ему тогда было всего 25 лет), красивый, в военной форме… Все село собралось в сельсовете, чтобы послушать его рассказ про Сталинградскую битву. А потом по просьбе земляков Ваня пустился в русскую плясовую… Это было наше последнее свидание с ним. Иван Алексеевич погиб 7 ноября того же 43 года.

Помню счастливейший день — 9 Мая. Нас отпустили домой с уроков. Мы бежали по селу и кричали: «Победа!».

И, конечно, никогда не забуду, как мой отец Яков Алексеевич пришел с фронта. Это было в ноябре 1945 года. Мама, бабушка, мы, ребятишки, бросились его обнимать и целовать. Слезы радости, крики — вот таким и бывает настоящее счастье.

1975 год. Вера Яковлевна с мамой у родительского дома.

— Что повлияло на выбор Вашего жизненного пути?

— Окончив с отличием 7 классов Каверинской школы, поехала поступать в Усманское педучилище на учителя начальных классов. Других вариантов тогда для себя не видела. Даже моя первая учительница Варвара Петровна Насонова, заболев, всегда доверяла мне наш класс. Говорила: «Вот тебе, Вера, упражнения на сегодня. Сделайте их с ребятами». И одноклассники слушались меня.

Получив диплом учителя с отличием, вернулась в родную школу. Мне дали вести уроки математики и географии в средних классах. Потом работала в начальной школе Кужно-Чернечек. А после ее закрытия стала заведовать Каверинской сельской библиотекой.

Заведующая сельской библиотекой Вера Конопкина (справа) со своей двоюродной сестрой Таисией, которая в 60-е годы заведовала Каверинским клубом.

— Уже тогда Вы проявили себя активной общественницей?

— Всегда тяготела к общественной работе. В годы учебы в училище была секретарем комсомольской организации нашего курса. Когда начала самостоятельную трудовую жизнь, мне доверили возглавить товарищеский суд колхоза «Красный Октябрь».

Быть на виду у людей ко многому обязывает. Всегда стремилась к справедливости, старалась жить и поступать честно.

Весна 60-го года в Каверино.

— Что для Вас значит малая родина?

— Начну с того, что все девяносто прожитых мною лет я остаюсь верной своей малой родине, своему селу Каверино, которого уже давно нет на карте района. Но оно живет в сердцах всех нас, кто в нем родился. Я часто вижу его во сне и оттого просыпаюсь счастливой.

И хотя вот уже 52 года живу в Добринке, душа моя по-прежнему остается там, в нашем Каверино.

У меня даже мысли не было, чтобы уехать куда-то в город. Горжусь тем, что я деревенская. Ведь без деревни нет и города. К сожалению, как и сотни других населенных пунктов, наше село было признано неперспективным и люди покинули его один за другим. В 1974 году уехала из него и я. И до самой пенсии работала в Добринском сельсовете, сначала секретарем, потом заместителем председателя.

Как-то мы решили объединиться с земляками и вот уже сорок лет бывшие каверинцы на Троицу приезжают на место, где когда-то стояло наше село. Эти встречи все мы ждем целый год с большим нетерпением. К сожалению, годы берут свое — с каждым разом наши ряды становятся все меньше…

6 июня 1993 года. Бывшие каверинцы собрались на Троицу на месте, где когда-то стояло их село. Этим встречам вот уже сорок лет.

— Вера Яковлевна, в чем, по-Вашему, секрет долголетия?

— Прежде всего, это гены или, как говорили, раньше, — порода. А еще, я уверена, желание не останавливаться на месте, двигаться дальше и не быть равнодушным.

— Что из реалий современности не приемлете?

— Не могу и не хочу смотреть телевизор с передачами, рассчитанными на низменные человеческие инстинкты: желание подсмотреть чужую жизнь через замочную скважину, посплетничать и так далее.

Мне не нравится, когда во главу угла ставят только материальное, а бескорыстие и помощь ближнему уходят на второй план.

— Прожив большую жизнь, Вы можете сказать, что же в ней самое главное?

— Люди! Слова Максима Горького «Человек — это звучит гордо!» я могу назвать своим девизом, с которым иду по жизни. Не надо стремиться лишь к материальным благам. На любом месте, в любом коллективе думайте, прежде всего, о тех, кто живет и работает рядом с вами. Используйте свои знания, положение, чтобы им жилось лучше.

— В нынешнем году наша газета тоже отмечает юбилей, правда, 95-летний. Как Ваша жизнь связана с ней?

— Выписывала районку всегда, часто сама писала в нее. Убеждена: газета нужна людям. Если мы не будем читать, узнавать, чем живет наш округ и земляки, — наступит деградация. К сожалению, знаю таких, кто ничего не видит дальше собственного носа, а информацию для себя черпает из сомнительных источников. О чем с такими людьми можно говорить?

Кстати, помимо прессы, по нынешний день читаю книги. У меня есть неплохая домашняя библиотечка. Перечитала Пушкина, Лермонтова, Тютчева…

— Какой наказ Вы получили от родителей в свое время и чего бы хотели посоветовать с высоты прожитых лет молодым людям?

— Мои родители не любили много говорить и поучать нас, детей. Они просто всю жизнь много и честно работали. А мы брали с них пример. Понимали, что нужно хорошо учиться, добросовестно трудиться на своем месте, уважать и ценить людей.

А нынешнему молодому поколению я хотела бы сказать: любите всей душой свою Родину и защищайте ее.

— О чем мечтаете?

— Чтобы наша страна была самой лучшей и великой, а в жизни ценились доброта, справедливость и честность.