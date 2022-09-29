Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получают родители 4522 детей Липецкой области. Выплата положена неработающим родителям, опекунам либо родственникам, которые фактически осуществляют уход за малышом. Пособие назначается на весь период ухода за ребенком: начиная с рождения или с первого дня отпуска по уходу, заканчивая днем, когда ребенку исполняется 1,5 года.

Если в семье несколько детей до 1,5 лет, средства предоставляются на каждого ребенка. Однако стоит отметить, что выплата назначается только в том случае, если ухаживающий не получает пособие по безработице.

В Липецкой области размер выплаты — 7 677,81 руб.

Обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на пособие, можно в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства либо в МФЦ. Заявление необходимо подать до того, как ребенку исполнится 2 года.

Срок рассмотрения — 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в ПФР необходимых сведений организаций и документов заявителя. Срок рассмотрения может быть продлен до 20 рабочих дней, если в Пенсионный фонд не поступили сведения из организаций или документы от заявителя, подтверждающие право на выплату. В случае отказа в течение 5 рабочих дней заявителю направляется уведомление.

Первый раз средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. В дальнейшем пособие перечисляется по стандартному выплатному графику: через кредитные учреждения — 3 числа текущего месяца за предыдущий, через доставочные организации — с 3 по 25 число каждого месяца.