Правила предоставления дополнительных оплачиваемых дней по уходу за ребёнком с инвалидностью изменятся с 1 сентября. Родители, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, смогут накапливать неиспользованные выходные, чтобы взять разовый отпуск продолжительностью до 24 дней в течение календарного года. Даты необходимо будет согласовать с работодателем и подать соответствующее заявление в отдел кадров. Как и прежде, все дни могут быть использованы одним родителем либо разделены между мамой и папой.

Также возможны и другие варианты использования выходных дней. Например, в течение полугода семья может брать по четыре дня, а за остальные шесть месяцев накапливать дни и воспользоваться 24-дневным отпуском для полноценной реабилитации ребенка. При этом неиспользованные дополнительные дни перенести на следующий год не получится.

Как сообщает отделение Социального фонда России по Липецкой области, в настоящее время одному из работающих родителей, который воспитывает ребёнка с инвалидностью до 18 лет, ежемесячно положены четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня. В этом году региональным отделением Соцфонда оплачено 6,5 тысячи дополнительных выходных дней на общую сумму свыше 23 млн рублей.

«Поддержка семей с детьми — одно из важнейших направлений государственной политики. Задача органов власти — создать условия, чтобы люди вступали в брак, строили совместную жизнь, рожали и воспитывали детей и были при этом счастливы, чувствуя заботу об их благополучии», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.