Родители учащихся школы №15 Ельца организовали профилактическое дежурство. Останавливали водителей, напоминали правила перевозки и высадки пассажиров вблизи учебных заведений. Для школьников «Урок безопасности» провели автоинспекторы: учили правилам поведения на дороге, рассказали о безопасном управлении велосипедом, мотоциклом, электросамокатом и другими средствами индивидуальной мобильности.

Профилактические акции также прошли в школе села Махоново Добровского округа и в Чаплыгинской школе-интернате. «Снижение детского дорожно-транспортного травматизма зависит от многих факторов: от сознательности водителей, качества дорог и дорожной инфраструктуры. Безусловно, важно, чтобы и дети хорошо знали правила безопасного поведения возле трасс и осознавали необходимость их соблюдения. В Липецкой области профилактические мероприятия с подрастающим поколением проводятся круглогодично», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.