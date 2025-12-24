Родители и дети будут проводить время вместе в центре «Большая медведица» Задонска

«Семейная мастерская» открылась в Задонском филиале социально-реабилитационного центра «Большая Медведица». Проект реализован на средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках «Семейной мастерской» будут проходить мастер-классы, творческие и психологические тренинги, а также другие совместные мероприятия для детей и родителей.

На средства гранта в одном из помещений сделали капитальный ремонт и закупили ЧПУ-станок, 3D-принтер, термопресс, гончарный круг и различные инструменты для творчества. Это позволит участникам мастер-классов не только развивать практические навыки и творческие способности, но и осваивать работу с высокотехнологичным оборудованием.

Главными задачами «Семейной мастерской» являются укрепление детско-родительских отношений, социальная адаптация и интеграция семей, подчеркнули в региональном министерстве соцполитики. В ведомстве также отметили, что аналогичная «Семейная мастерская» начнёт работу и в Липецке на базе регионального Центра социальной защиты населения.

Задонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, на базе которого разместилась мастерская, недавно открылся после масштабного ремонта, который был инициирован губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Деятельность центра нацелена на создание благоприятных условий для развития и реабилитации детей из семей в социально опасном положении, защиту их прав и интересов, а также на восстановление семейных связей.

«Открытие «Семейных мастерских» — важный шаг в реализации нашей политики поддержки семей. Это не просто творческие пространства, а современные центры социальной реабилитации, где дети и родители вместе учатся, общаются и получают новые навыки. Такие проекты напрямую работают на укрепление института семьи и создание благоприятной среды для развития подрастающего поколения в Липецкой области», — отметил Игорь Артамонов.