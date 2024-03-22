Всероссийская акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» прошла во всех муниципалитетах Липецкой области 21 марта.

В Липецке площадкой проведения стала гимназия №64. На «пробник» зарегистрировались 19 человек: не только родители выпускников, но и представители власти. Они прошли полную процедуру сдачи госэкзамена: регистрацию, проверку металлодетектором, инструктаж, заполнение бланков. Для участников акции экзамен упростили: заданий было всего девять, а не 21. На их решение отвели час вместо стандартных 3 часов 30 минут.

Всероссийскую акцию в 2024 году проводят в восьмой раз. Она подробно знакомит взрослых с процедурой сдачи ЕГЭ. Те, в свою очередь, помогут детям психологически подготовится и сдать итоговый экзамен без лишней тревожности.