Родители выпускников школ Липецкой области присоединятся ко Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В нашем регионе сдавать будут историю, экзамен пройдет 21 марта в гимназии №64 города Липецка.

Родителям покажут, как проходит регистрация и рассадка на ЕГЭ, как выглядят рабочие места, как организован контроль за объективностью процедуры, как печатают и сканируют контрольные измерительные материалы в пунктах проведения экзамена.

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, а также познакомить общественность с правилами и процедурой проведения экзамена.