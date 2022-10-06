Такой совет даёт опытный логопед-дефектолог Елена Сергеевна МЕДВЕДКОВА современным мамам и папам, хотя её кабинет оборудован по последнему слову техники.

Без малого три десятка лет назад педагог начала свою деятельность в лицее №1 п. Добринка (ранее — ДСШ №1) после окончания дефектологического факультета Московского государственного открытого университета. И она может сравнить свою работу прежнюю и современную.

— Конечно, компьютеризация мне очень помогает, не нужно теперь самой рисовать картинки, вырезать их и приносить различные предметы из дома. Всё есть в современном оборудовании. Имеются модули, в которых разработаны задания и игры на внимание, память, мышление. Достаточно на мониторе коснуться пальчиком нужного «окошка», и игра появится. Обязательно проговариваем скороговорки. Например, в игре «Болтушки-хохотушки» надо услышать, какой звук искажён, и произнести фразу правильно.

Интерактивное оборудование помогает развивать речь у детей, имеющих проблемы с произношением звуков.

Эти игры, по словам Елены Сергеевны, сформированы по основным логопедическим направлениям: артикуляционная гимнастика, речевое дыхание и слух, звукопроизношение, лексика, грамматика, связная речь и моторика.

Тут занимаются, в том числе, и с детьми, у которых ограниченные возможности здоровья.

Очень полезное современное оборудование появилось в кабинете логопеда. На мониторе — различные виды игр на внимание, мышление, развитие речи.

— Если ранее, чтобы поставить школьнику дыхание, мы вместе с ним дули на ватку, то теперь имеется «чудо-микрофон». Ребёнок дует на него — тушатся свечи на торте, какой изображён на мониторе.

Е.И. Медведкова с сожалением утверждает, что ранее детей с нарушением речи было намного меньше, чем в последнее время. А ведь неправильное произношение звуков в школе ведёт к ошибкам при письме.

Ребёнок стесняется отвечать на уроках, с ошибками читает текст. Всё взаимосвязано!

Ранее для работы все наглядные пособия логопед-дефектолог делала вручную. Много труда и времени это отнимало.

Учитель с многолетним стажем причину многих бед с речью учащихся начальной школы видит только в том, что современные родители практически не разговаривают с детьми. У тех главные друзья — гаджеты. Вроде дитятко не плачет, и хорошо — мама тоже «залипает» в телефоне. Так в тишине и растёт человек.

— Дошло до того, что у некоторых первоклассников практически не развит артикуляционный аппарат, — говорит логопед-дефектолог, — чтобы быстрее поставить речь, я задаю в обязательном порядке домашние задания. И родители должны помочь дома ребёнку их выполнить. Без их заинтересованности быстрых результатов не будет. Да, мы занимаемся. Только уроки проходят обычно 2 раза в неделю. А говорят люди постоянно. Некоторые же мамы и папы относятся к этому по принципу: вы — учителя, вот и учите!

Учитель логопед-дефектолог демонстрирует несколько видов современного оборудования.

Сама педагог не меньше родителей радуется, когда её подопечный начинает правильно произносить звуки.

— Да, интерактивные игры, безусловно, приносят результат в моей работе, помогают, это новый шаг и в логопедии, и в педагогике в целом. Но тем не менее это «дополнительный набор»: всё-таки живое слово ничто и никто не заменит.