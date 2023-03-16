Школа № 29 города Липецка стала площадкой для проведения Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В день проведения акции родители получают возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру единого государственного экзамена. Проверить свои знания по русскому языку решили представители госорганов и СМИ.

В ходе пробного ЕГЭ взрослые проходят через все процедуры экзамена: регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки.

Участники акции написали экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. Это сокращенный вариант работы по русскому языку продолжительностью 1 час.

«Русский язык — один из двух обязательных предметов, которые сдают выпускники для получения аттестата. Всех родителей хочется успокоить: вопросы не сложные. Нужно настроить ребенка на хороший результат и снять психологическое напряжение», — отметила исполняющая обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Инесса Шуйкова.

Справочно:

В этом году заявления на участие в экзамене по русскому языку подали 4583 человека. ГИА будет проходить в 34 пунктах проведения экзаменов в образовательных организациях.

Для получения аттестата необходимо набрать по русскому языку 24 балла, чтобы поступить в высшее учебное заведение, выпускник должен набрать не менее 40 баллов.

Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий, на её выполнение отведено 3 часа 30 минут (210 минут). ЕГЭ по русскому языку в текущем году планируется провести 29 мая.

Впервые в этом году в Липецкой области будет применена технология доставки ЭМ по сети «Интернет» и сканирования ЭМ в аудиториях. В течение двух лет была закуплена необходимая техника в 456 аудиторий 34 пунктов. На сегодняшний день — готовность региона 100%.

Сформированы составы предметных комиссий, председатели предметных комиссий согласованы с Рособрнадзором. В состав включены педагоги, успешно прошедшие квалификационные испытания на федеральной дистанционной платформе «Эксперт-ЕГЭ» и аттестованные на статус основного, старшего или ведущего эксперта в рамках курсов повышения квалификации на базе Липецкого института развития образования.

Традиционно русский язык выпускники Липецкой области сдают очень хорошо. Количество высокобалльных и стобалльных результатов по данному предмету (2020 год-9 чел., 2021 год-3 чел., 2022-18 чел.). Количество 100 балльников (2020 год-25 чел., 2021 год-35 чел., 2022 год-40 чел.)