Родительские комитеты Липецкой области могут получить до 2 млн рублей на свои проекты

Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ открыло официальный прием заявок на третий сезон конкурса инициатив родительских сообществ. Ключевые этапы конкурса останутся без изменений, родительские комитеты общеобразовательных организаций смогут подать свои заявки по 15 мая. В 2026 году для этого нужно использовать систему «Электронный бюджет». Ознакомиться с правилами и заполнить анкету на участие можно на сайте Знание.Родители.

Далее проекты оценит единый экспертный совет. До конца июня список победителей утвердят на заседании Всероссийского родительского комитета. Выигравшие проекты получат премии в июле, а реализовать свои инициативы и отчитаться о результатах родителям необходимо будет до декабря 2026 года. Для победителей предусмотрена единая категория призового фонда: от 200 тысяч до 2 млн рублей.

Среди нововведений этого сезона — дополнительное направление для проектов по социализации подростков из группы риска. Остальные тематические направления останутся неизменными: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание.

По итогам первых двух сезонов организаторы получили более 15 000 заявок из 89 регионов России. Победителями стали 1215 проектов, а всего участие в конкурсе приняли 22% всех школ страны. В их числе — инициативы родителей из Липецкой области. Так, в первом сезоне денежных премий были удостоены родительские комитеты школ №25 и № 51 Липецка, а также школа №2 села Каликино Добровского округа. По результатам второго сезона победу одержали восемь школ региона.

«Очень важно, чтобы родители не перекладывали ответственность за воспитание и обучение своих чад целиком на школу, репетиторов и разные образовательные организации. В частности, активность родительских комитетов – это возможность объединения усилий семей и педагогов во имя детей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.