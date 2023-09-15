Профилактическая акция «Внимание – дети!» проходит в эти дни в Липецкой области с участием дорожных полицейских и родительских патрулей. Так, в райцентре Тербуны, в детском саду «Солнышко» обратили внимание взрослых на проблему безопасной перевозки детей-пассажиров. Рейдовая группа патрулировала места подвоза детей личным автотранспортом вблизи образовательной организации.

Дорожные полицейские и члены родительского патруля проверяли наличие в транспортных средствах детских удерживающих устройств. Сотрудники Госавтоинспекции отвечали на интересующие родителей-водителей вопросы, касавшиеся выбора детского автокресла, а также правил его крепления. Взрослые с пониманием отнеслись к заботе о маленьких пассажирах, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

Аналогичная акция состоялась и в поселке Добринка, где родительский патруль вместе с автоинспекторами и отрядом ЮИД проверил соблюдение ПДД как водителями, так и школьниками. А в Данкове дорожные полицейские вместе с воспитанниками детского сада «Сказка» дежурили у пешеходного перехода. Предварительно автоинспекторы провели с детьми обучающее занятие. Они рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на проезжей части, особо подчеркнув важность убедиться в безопасности перехода, а в темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы. Малыши вручали водителям памятки по ПДД, которые приготовили для них сотрудники Госавтоинспекции.

В райцентре Красное педагоги организовали специальное занятие «Путешествие в страну дорожных знаков» в детском саду «Малыш». Дети обыгрывали ситуации перехода дороги и рассказывали о значении дорожных знаков. Подобные профилактические акции, задача которых – адаптация несовершеннолетних к интенсивному дорожному движению, будут проводиться в регионе и в дальнейшем. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.