«Зима прекрасна, когда безопасна!» – таким стал девиз акции, которую провели родители малышей, воспитанников детского сада поселка Солидарность Елецкого района. Ее цель – напомнить взрослым о факторах риска на зимней дороге.

«Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств, а также общественности», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

Родительские патрули, действующие при образовательных организациях, активно участвуют в профилактике дорожной безопасности, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области. Маршрут патрулирования членов родительского актива в поселке Солидарность проходил у пешеходного перехода, расположенного недалеко от детского учреждения. Они беседовали с водителями, подвозившими малышей к детскому саду, и пешеходами о том, что в это время года на трассах следует быть крайне осмотрительными.

На скользких дорогах и при плохой видимости возможны опасные ситуации, также в темное время суток необходимо использовать световозвращатели и не забывать о Правилах дорожного движения. После беседы взрослым и детям вручали специальные памятки. Родительский патруль проводит такие рейды регулярно. Безопасность детей – главная задача взрослых, и каждая такая акция может спасти жизнь не одному ребенку, считают ее организаторы.